За месяц клиенты РНКБ установили рекорд по платежам в дистанционных каналах обслуживания на сумму 50 млрд рублей

РНКБ зафиксировал рекордное количество платежей в интернет-банке и мобильном приложении РНКБ 24/7 за прошедший месяц – более 15 млн штук на общую сумму около 50 млрд рублей. Всего за 10 месяцев 2022 года количество платежей физических лиц в мобильном приложении и интернет-банке составило около 132 млн штук, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года (89,5 млн платежей). Общая сумма платежей за этот период также выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (416 млрд рублей в 2022г. и 263 млрд рублей в 2021г. соответственно). Банк также отмечает увеличение количества платежей в мобильном приложении банка более чем в 1,5 раза по сравнению с началом года.

Прирост платежей связан в основном с увеличением количества активных пользователей на 17% с начала года до 1,5 млн человек, а также с постоянным обновлением функционала мобильного приложения банка. Так, в 2022 году в приложении появилась возможность оформления кредита наличными и обновления данных клиента на сервисе Госуслуг без визита в офис банка. Кроме того, увеличилось количество поставщиков коммунальных услуг, по которым клиент может увидеть задолженность в режиме реального времени.

В топ-5 самых популярных типов платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, а также внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт.

- По нашим прогнозам, в к концу 2022 года количество платежей физических лиц в мобильном приложении и интернет-банке превысит 150 млн штук на сумму свыше 500 млрд рублей, - говорит заместитель председателя правления Николай Билан. – Благодаря использованию дистанционных каналов обслуживания клиенты обучаются финансовой грамотности и могут оценить преимущества использования финансовых услуг вне офисов банка.

Сегодня клиенты РНКБ осуществляют дистанционно около 97% платежей. В чате мобильного приложения РНКБ можно получить профессиональную консультацию о продуктах, услугах и тарифах физических лиц. Для получения доступа к полному функционалу мобильного приложения рекомендуется регулярно обновлять версию приложения до актуальной.