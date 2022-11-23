В Геленджике реконструируют очистные сооружения

Геленджик решит проблему с водой и канализацией

В Геленджике проводят масштабную реконструкцию системы городского водоснабжения. На курорте реконструируют существующие и строят новые водопроводы, водозаборы и очистные сооружения. Работы финансируются за счет региональных и федеральных программ.

14 ноября начались работы по замене канализационных сетей на пересечении улицы Советской с набережной Геленджика. Это новый шаг реализации третьего этапа проекта «Чистая бухта». Ранее подобная замена труб проводилась и до сих пор ведется в разных участках на Толстом Мысе.

- Этот процесс проводится так, чтобы минимизировать неудобства для жителей, он разделен на этапы: коммуникации меняют по 50 метров, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Геленджика.

В начале 2023 года планируется проложить сети канализации по улицам Островского, Новороссийской, Севастопольской, Чайковского, Революционной от улицы Крымской в сторону главной канализационной насосной станции.

Этот и другие этапы реализации проекта «Чистая бухта» позволит значительно модернизировать инженерную инфраструктуру Геленджика. Существующим сетям больше 50 лет и они нуждаются в замене.

Это позволит качественно улучшить жизнь горожан и отдых туристов.