На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 4 человека Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 67 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у четверых детей, самому младшему из которых четыре месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 18 человек, в Сочи - 7. По 4 пациента прибавилось в Армавире и Крымском районе, по 3 - в Абинском и Красноармейском муниципалитетах.

- По 2 положительных результата получено в Геленджике, Выселковском, Ейском, Кавказском, Каневском, Крыловском, Славянском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах, - сообщили в краевом оперштабе.

По одному новому заболевшему зарегистрировано в Апшеронском, Белореченском, Динском, Кореновском, Курганинском, Лабинском, Ленинградском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском и Северском муниципалитетах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 4 человека.