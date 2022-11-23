Житель Сочи обокрал своего отчима на 18 тысяч рублей

Парень признался в краже. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи местный житель обратился в полицию с заявление о краже. По словам мужчины, у него кто-то украл телевизор и мобильный телефон из квартиры. Сумма ущерба составила 18 000 рублей.

- Прибывшие по указанному адресу сочинские полицейские осмотрели жилье и не обнаружили следов взлома, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Правоохранители провели опрос среди соседей. Они выяснили, кто входил в дом мужчины. Полицейские предположили, что к краже мог быть причастен 28-летний пасынок потерпевшего.

Молодого человека задержали на одной из улиц Сочи. Парень признался в краже. Однако телевизор и смартфон он сразу сдал в комиссионный магазин. Вырученные деньги уже успел потратить на свои нужды.

В отношении 28-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.