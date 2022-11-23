Достроить корпус планируют уже в мае 2023 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Спортивный корпус школы №8 начали строить в Темрюкском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Здание возводят для учреждения в поселке Сенном. Сейчас объект готов на 9%. А всего на работы направили 59,5 миллиона рублей.

В спортивном корпусе подготовят физкультурный зал, раздевалки, медпункт. А во внеурочное время для живущих в поселке детей откроют секции спортивного туризма, тенниса и казачьих игр.

- На объекте ведут работы по вязке арматурных каркасов балок и оснований под колонны, заливку плиты основания, устройство бетонного основания под резервуары, - сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков.

Достроить корпус планируют уже в мае 2023 года, а ввести в эксплуатацию - в июле.