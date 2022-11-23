Так выглядит полигон с высоты птичьего полета

В Геленджике в декабре ликвидируют свалку возле курортного села Кабардинка. В Геленджике в декабре ликвидируют свалку возле Кабардинки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курортного города.

- Полигон по переработке твердых коммунальных отходов площадью 132 417 кв. метров не эксплуатируется уже пять лет, а функционировал с 1973 по 2017 год включительно, - уточнили «КП» - Кубань» в мэрии.

Их федерального резервного фонда на реализацию начального этапа рекультивации выделены 257 млн рублей. Финансирование всех работ составит 800 млн рублей.

На сегодняшний день оформлен и переведен в соответствующую категорию земельный участок. Разработана проектно-сметная документация по рекультивации свалки, пройдены государственные экспертизы.

Мусорный полигон в Кабардинке рекультивируют в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», который входит в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года.

В рамках проекта предполагают провести инвентаризацию опасных объектов на всей территории страны и поэтапно ликвидировать свалки, заброшенные стройки, промышленные объекты, бесхозные аварийные скважины и затонувшие суда.