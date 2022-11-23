Дело направили в суд Фото из архива КП

Жителя Кубани осудят за убийство двоих приятелей лопатой. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в феврале 2022 года в поселке Кубанском Новопокровского района. Тогда обвиняемый пригласил в гости знакомого мужчину вместе с сожительницей. Приятели выпивали, но в какой-то момент хозяин и гость начали спорить и решили выяснить, кто из них физически сильнее.

Мужчины стали бороться на руках – в результате выиграл хозяин дома. Тогда гость, разозлившись, толкнул его. Упавший мужчина в ответ десять раз ударил приятеля лопатой по голове, отчего мужчина скончался.

- Затем злоумышленник нанес той же лопатой три удара в голову сожительнице погибшего, которая стала очевидцем произошедшего, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

Позже мужчина, поняв, что убил гостей, решил скрыть следы преступления. Для этого он позвонил знакомому и попросил помочь вывезти тела за пределы поселка. Но приятель сообщил обо всем правоохранителям.

Обвиняемый полностью признал вину. Сейчас мужчина остается под арестом. Тем временем расследование дела завершено.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.