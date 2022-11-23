Соревнования пройдут 23 и 24 ноября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Всероссийские соревнования по гребле пройдут в Краснодаре 23 и 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Соревнования пройдут на базе Центра олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ по улице Парусной, 22. В состав сборной региона вошли 24 спортсмена.

Участникам предстоит выступить в одиночном разряде на дистанциях два, пять и 10 километров.

Уже в первый день, 23 ноября, на соревнованиях разыграют медали на дистанциях К-1 женщины 2000 метров, С-1 и К-1 мужчины 2000 метров. 24 ноября спортсмены выступят на дистанциях К-1 женщины 5000 метров, С-1 мужчины 10000 метров.

- В состав сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ входит 26 спортсменов Краснодарского края. Ежегодно на территории региона проводят не менее шести соревнований краевого уровня и не менее 10 всероссийского. Уверен, ребята обязательно покажут хороший результат, желаю им удачно выступить, - отметил министр спорта региона Серафим Тимченко.