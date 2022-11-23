Спящего мужчину нашел охранник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре пьяный мужчина разгромил аудиторию в центре детского творчества и уснул. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Так, 21-летний краснодарец, изрядно выпив, отжал пластиковое окно на первом этаже центра в Карасунском округе. Забравшись в аудиторию, он повредил жалюзи и рециркулятор воздуха.

После погрома парень лег и уснул. Спящим его обнаружил охранник, который вызвал росгвардейцев.

- Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, - уточнили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.