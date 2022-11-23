Жители Краснодара могут получить семейную ипотеку под 6% годовых Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Краснодара могут получить ипотеку под 6% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Получить ипотеку могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети, семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью и усыновленных детей.

- Важно, чтобы выполнялось условие о том, что дата рождения одного из детей должна укладываться в срок действия программы - с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Оформить ипотечный кредит можно до 1 июля 2024 года. В случае, если ребенок, родившийся до 31 декабря 2023 года, имеет инвалидность, ипотеку предоставляют до конца 2027 года.

Отмечается, что ипотеку можно направить на строительство дома или покупку участка под жилье. Максимально семьям могут предоставить шесть миллионов рублей. Первоначальный взнос должен равняться не менее 15% от стоимости купленного жилья.