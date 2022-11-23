Сбитый мужчина позже скончался в больнице Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Армавире водитель ВАЗ насмерть сбил 71-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельное ДТП произошло накануне ближе к 20:00 на улице Тоннельной. Предварительно, 63-летний водитель проезжал здесь на ВАЗ 21043. В это время пенсионер стоял на проезжей части, не собираясь переходить дорогу. Не заметив мужчину, водитель сбил его.

Сбитого пешехода госпитализировали. Позже от полученных травм он скончался в больнице.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - утончили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Кавказском районе водитель Lada насмерть сбил пешехода. Мужчина скончался на месте аварии.