Компания МТС приглашает в собственный магазин приложений

Магазин приложений AppBazar от МТС начал работу в бета-версии. Отечественные и иностранные разработчики, использующие ОС Android, получили возможность предложить свои приложения широкой аудитории, разместить и монетизировать на новой платформе. Оплата со стороны клиента за скачанный сервис проводится по карте любого российского банка или с телефонного счета.

Сайт AppBazar.ru доступен пользователям всех отечественных операторов связи. Площадка уже сейчас располагает более 100 приложениями от полусотни компаний. Планируется, что к моменту коммерческого запуска, в следующем году, в магазине будет представлено 500 приложений.

МТС рассчитывает собрать на одной площадке интересные и нужные сегодня пользователям сервисы. А для разработчиков платформа должна стать эффективным способом продвижения и монетизации оригинальных продуктов.