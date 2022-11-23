Жителям Краснодара предлагают обменяться спортинвентарем 26 ноября

Организаторы примут ненужные вещи в хорошем состоянии Фото: krd.ru

Жители Краснодара смогут обменяться спортинвентарем 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Очередная акция «Зеленая суббота» пройдет в Молодежном центре на улице Сормовской, 12/11. Принести ненужные вещи в хорошем состоянии можно с 11:00 до 15:00.

Жители могут принести предметы для спорта и туризма – например, коньки, лыжные палки, лыжи, санки, мячи, коврики, гантели, эспандеры, шахматы или шашки.

- На «Зеленую субботу» можно принести и принадлежности для туризма - карабины, веревки, палатки, удочки. Организаторы принимают для обмена и специализированную одежду - шапки, перчатки, комбинезоны, термобелье, шапочки для плавания, резиновые сапоги, ботинки для сноуборда, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Основное условие – хорошее состояние вещей и возможность пользоваться ими повторно.

Напомним, акция по обмену ненужными вещами «Зеленая суббота» стартовала в апреле. Жители уже обменивались электронной техникой, одеждой, обувью, книгами, настольными играми, школьными принадлежностями, посудой, растениями, товарами для животных, предметами для хобби.

Следующую акцию проведут в декабре. Жители смогут принести елочные игрушки и новогодние украшения.