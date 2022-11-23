Юрий Бурлачко: бюджет на очередную трехлетку в полной мере отвечает текущим вызовам

В слушаниях приняли участие депутаты краевого парламента, председатель Контрольно-счетной палаты края Юрий Агафонов, представители экспертного сообщества.

Открывая работу, председатель ЗСК акцентировал, что на очередную трехлетку приоритет в расходовании бюджетных средств сохраняется за социально-культурной сферой.

«В сегодняшних условиях это приобретает особое значение, потому что граждане ждут от государства в первую очередь поддержки, стабильности, эффективных и понятных решений.

Вместе с тем, в бюджете предусмотрены ресурсы на устойчивое развитие экономики Краснодарского края, в том числе инфраструктурное развитие в рамках реализации государственных программ», - сказал Юрий Бурлачко.

С основными параметрами главного финансового документа Кубани присутствующих ознакомил министр финансов Александр Кнышов.

В соответствии с проектом, доходы бюджета в 2023 году превысят 380 млрд рублей, расходы – 430 млрд рублей. При этом на социальную сферу будет направлено более 60% всех расходов.

Как подчеркнул в своем выступлении председатель комитета по финансово-бюджетной политике Иван Артеменко, несмотря на непростые условия, в которых формировался бюджет края, в нём в полной мере сохранены все социальные обязательства перед жителями, при этом заложена и инвестиционная составляющая.

Благодаря оперативной адаптации экономики в складывающейся ситуации, а также своевременно принятым на федеральном и региональном уровнях мерам по поддержке бизнеса в текущем году край имеет положительную динамику собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета.

Парламентарий заметил, что рассматриваемый базовый проект бюджета ко второму чтению будет дополнен средствами, исходя из ожидаемых поступлений из федерального бюджета.

Вместе с тем, запланированные расходы уже выше плановых назначений текущего 2022 года на 8,1 млрд. рублей.

При этом, сохраняя социальную направленность, значительные объемы финансирования предусматриваются на инфраструктурное развитие региона и поддержку ключевых отраслей экономики.

Свои заключения на проект закона дали также присутствующие в зале эксперты.

Как отметила, в частности, зампред Контрольно-счетной палаты края Наталья Романец, в основу бюджетных проектировок положен базовый вариант Прогноза социально-экономического развития, содержащий предпосылки реализации мер, направленных на ускоренную адаптацию и быстрое восстановление экономики региона.

Согласно позиции регионального министерства экономики, драйверами ускоренного восстановления должны стать крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты, возвращение инфляции к ее целевым значениям и сокращение безработицы.

Наталья Романец также подтвердила, что в расходах на ближайшую трехлетку сохранены долговременные социальные приоритеты, что соответствует целям бюджетной политики.

В числе положительных моментов зампред КСП выделила формирование программных расходов с учетом региональных проектов и приоритетов, ранее обозначенных Президентом.

В ходе дискуссии свои предложения имели возможность высказать представители всех парламентских фракций.

В завершении председатель ЗСК обобщил прозвучавшие в ходе обсуждения выводы.

«Впереди нас ждет непростой год, но краевой бюджет на очередную трехлетку в полной мере отвечает текущим вызовам, сбалансирован и учитывает наши действующие обязательства, национальные цели, обозначенные Президентом Российской Федерации. В очередном году мы должны сохранить стабильную ситуацию в экономике края необходимую для достижения национальных и региональных целей развития», - сказал Юрий Бурлачко.