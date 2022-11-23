Из-за травм мужчина не мог спуститься самостоятельно Фото: пресс-служба «Кубань – СПАС»

На Кубани мужчина сорвался с вышки сотовой связи. Спасатели эвакуировали пострадавшего, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло накануне, 22 ноября, в станице Вознесенской Лабинского района. Двое мужчин выполняли ремонтно-сварочные работы на вышке сотовой связи. Но в какой-то момент один из рабочих сорвался.

В момент падения мужчина был в страховочной системе. Упав, он ударился о металлическую конструкцию и повредил руки и ноги. Из-за полученных травм рабочий не мог самостоятельно встать и спуститься с вышки.

- Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, при помощи альпинистского снаряжения спустили на землю и передали бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе «Кубань – СПАС».