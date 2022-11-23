Полностью перекрывать движение на участке не планируют

В Краснодаре улицу Циолковского начнут ремонтировать в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На участке от улицы им. Гастелло до улицы им. Репина специалисты проложат асфальтобетонную двухполосную дорогу шириной семь метров. Кроме того, здесь подготовят тротуары шириной до 2,25 метра, освещение, ливневки и переустроят сети теплоснабжения и газопровод.

- В рамках проекта будут перестроены существующие сети ливневых канализаций, потому что в данный момент происходят постоянные подтопления старого жилого фонда и детского сада, - отметил замглавы города Владимир Архипов.

Завершить работы на улице Циолковского планируют в мае 2023 года. Уточняется, что во время ремонта полностью перекрывать движение на участке не будут.

- Будут вводиться частичные ограничения. В случае необходимости жителям рекомендуют использовать для движения ближайшие улицы - им. Гастелло, им. Репина, Лазурную. Также можно использовать квартальную территорию вдоль жилых многоквартирных домов, - уточнили в пресс-службе мэрии.