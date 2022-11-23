На Кубани рождественские богослужения пройдут без ограничений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани рождественские богослужения пройдут без ограничений. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом координационном совещании.

Отмечается, что эпидобстановка позволяет жителям посетить храмы. В настоящее время в регионе не фиксируют большое количество заболевших гриппом. Кроме того, в крае снижается число пациентов с коронавирусом. А повышение заболеваемости гриппом прогнозируют в середине января.

- Планируем, что рождественские богослужения проведем без ограничений. При этом мы должны в полной мере обеспечить антитеррористическую безопасность во всех храмах Краснодарского края, - отметил глава региона.

Уточняется, что в новогодние праздники сотрудники краевого управления МЧС будут работать в усиленном режиме.