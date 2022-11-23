Жителям Краснодара спишут начисленные пени за газ Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Краснодара спишут начисленные пени за газ. Акция продлится до 10 января 2023 года.

Так, краснодарцам, погасившим просроченную и текущую задолженности за отопление и горячую воду до 10 января 2023 года, спишут ранее начисленные пени. Для участия в акции необходимо подать заявление до 30 декабря 2022 года.

Потребители смогут узнать о списании пеней в платежках, которые выдадут в феврале 2023 года.

- Заявления принимаются от граждан, в отношении которых нет судебного решения о принудительном взыскании пеней, а также при условии, что размер начисленных пеней не превышает размера задолженности, - уточняют газовики.

Подать заявление можно как очно, так и электронной почтой. Форма документа размещена на официальном сайте энергетической компании.