Разъезжая по двору, юный водитель задел три припаркованные машины Фото: кадр из видео

Прокуратура организовала проверку после вождения 8-летним мальчиком микроавтобуса в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Напомним, все произошло вечером 21 ноября в одном из дворов многоэтажек. Велосипедист заметил проезжающий микроавтобус, за рулем которого сидел 8-летний мальчик. Разъезжая на автомобиле, ребенок задел три припаркованные машины. Велосипедисту, который снял на видео езду ребенка, удалось остановить его.

Как выяснилось позже, второклассник коррекционной школы самостоятельно залез в салон автомобиля отца. Увидев в замке зажигания ключи, он завел машину и поехал по двору.

- Организована проверка причин и условий, способствовавших произошедшему, в ходе которой будет дана оценка своевременности и полноте принятых должностными лицами органов системы профилактики мер по предупреждению семейного неблагополучия и противоправного поведения ребенка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.