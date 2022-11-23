На Кубани усилят безопасность на дорогах в новогодние праздники. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани усилят безопасность на дорогах в новогодние праздники. Об этом сообщили на краевом координационном совещании.

Так, на зимних каникулах в регионе усилят проверку грузовиков, детские перевозки, на дорогах организуют дополнительные патрули

- Нужно убрать реверс там, где он сейчас есть, - с 25 декабря. Особое внимание уделить детским перевозкам. Прошу сотрудников краевого МВД оказать содействие в обеспечении сопровождения автобусов с детьми, а районы – заранее сообщать о маршрутах и формировании колонны, - отметил на совещании губернатор Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что в краевом МВД готовят резерв экипажей на случай ухудшения обстановки на дорогах. Сотрудники ДПС будут дежурить и на федеральных трассах, и на дорогах местного значения.