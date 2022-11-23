СК «Семья» построит жилой район на 300 000 кв. м в ст. Елизаветинской

Фото предоставлено пресс-службой СК Семья

Строительная компания «Семья» получила разрешение на строительство микрорайона в Краснодаре вблизи ст. Елизаветинской. Земельный участок площадью 70 га предоставил АО ДОМ.РФ. Проект предусматривает 34 дома на 6675 квартир, муниципальную школу, три детских сада суммарно на 950 мест и коммерческий кластер. Строительство уже началось, сдача первых домов запланирована на 2025 год.

«СК «Семья» приступает к созданию третьего совместного с АО ДОМ.РФ проекта – микрорайона «Теплые Края». Он строится в строгом соответствии с новыми градостроительными нормами столицы Кубани, в нем мы реализуем передовые практики и технологии. Чтобы сделать жизнь здесь по-настоящему комфортной, мы предусмотрели дома разной высоты, где будет много простора и свежего воздуха, широкие дворы, зеленые аллеи и бульвары для прогулок. Кроме того, «Теплые Края» дадут импульс к развитию ст. Елизаветинской за счет создания не менее 800 дополнительных рабочих мест», – сообщил генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.

«Для развития комплексного жилищного строительства мы предлагаем регионам и застройщикам инструменты, которые позволяют ускорить реализацию проектов, сделать их более инвестиционно привлекательными. При подготовке аукционов специалисты ДОМ.РФ проводят тщательную градостроительную подготовку участков, ориентируют бизнес на использование современных урбанистических стандартов, консультируют по возможностям создания инфраструктуры, необходимой для комфортного проживания», — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Микрорайон «Теплые Края» насчитывает 13 очередей на 300 000 квадратных метров жилья, сейчас ведется строительство первой очереди. Первые три дома рассчитаны на 832 квартиры и имеют переменную этажность – от 9-ти до 18-ти этажей. Для жителей предусмотрено 706 парковочных мест. Во дворах домов расположатся зоны отдыха, детские и спортивные площадки, прогулочные аллеи и коммерческие помещения. Также вместе с домами первой очереди будут сданы в эксплуатацию детский сад на 350 мест, школа на 1800 мест, зеленый бульвар и сквер для жителей. Завершение строительства первой очереди запланировано на октябрь 2025 года.

СК «Семья» – одна из ведущих строительных компаний Краснодарского края. По данным ЕИСЖС наш.дом.рф компания занимает 5-е место в Краснодарском крае по объему текущего строительства. Кроме того, с июля СК «Семья» входит в тройку лучших застройщиков Кубани по потребительским качествам жилых комплексов. За 9 лет работы компании свыше 11 500 семей получили ключи от новых квартир.