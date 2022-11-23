Новая школа в городе Сочи дополнит список соцобъектов инвестора Николая Шихиди

Фото пресс-службы СЗ ИСК «Еврострой»

Дефицит мест в образовательных учреждениях Краснодарского края - один из важных социальных вопросов, на решение которого направляется множество ресурсов. Помимо федеральных, региональных и муниципальных программ, к теме подключается и частный бизнес. Среди флагманов - СЗ ИСК «Еврострой». Уже несколько лет застройщик участвует в строительстве школ и детских садов.

Новым проектом компании станет школа в микрорайоне Хоста в городе Сочи. На участке в 2,5 га, в районе давно заброшенной турбазы «Южная» появится современное четырёхэтажное здание, состоящие из четырёх блок-секций, где в одну смену смогут обучаться более 800 учеников.

По проекту в школе будет оборудовано более 30 классов и необходимые помещения - библиотека, читальный, спортивные и актовые залы, медицинские кабинеты, столовая и пищеблок, игровые комнаты продлёнки.

Фото пресс-службы СЗ ИСК «Еврострой»

Для занятий физкультурой здесь предусмотрен стадион, футбольное поле и несколько спортивных площадок. Также появятся свои зелёные уголки. А уроки по биологии, географии и краеведению можно будет проводить в городском экопарке неподалёку.

В школе также создадут условия для безбарьерной среды с пандусами и лифтами.

На площадке уже начались подготовительные работы, мероприятия по организации подъездов и строительству противооползневых сооружений. По окончании работ объект будет безвозмездно передан городу.

Несколько лет назад Николай Шихиди стал инвестором проекта строительства школы в Геленджике. Было возведено образовательное учреждение, где сегодня в одну смену может учиться сразу 320 человек. Также здесь появилось два детских сада на 210 мест в общей сложности.

Детский сад на 200 воспитанников в Анапе - ещё один проект застройщика. На двух этажах с цоколем разместились игровые, спальни, современный пищеблок, оснащённый медицинский кабинет и своя прачечная.

Все четыре объекта стали муниципальными.