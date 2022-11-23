Водитель Lada Priora выехал на «встречку» Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в ДТП пострадал 22-летний водитель Lada. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла утром 23 ноября в Туапсинском районе. Предварительно, 22-летний водитель Lada Priora, двигаясь по трассе «Дон», выехал на «встречку». В этот момент здесь проезжал автомобиль ГАЗ, с которым и столкнулась легковушка.

В результате ДТП пострадал водитель Lada Priora. Мужчину госпитализировали.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в станице Воронежской столкнулись и загорелись два грузовика. Одному из водителей понадобилась медицинская помощь.