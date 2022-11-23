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НовостиОбщество23 ноября 2022 13:42

Кубанский поставщик мороженого увеличил выработку на 50% по нацпроекту

Предприятие полгода внедряет бережливые технологии
Светлана ОВДЕЙ
Кубанский поставщик мороженого увеличил выработку на 50% по нацпроекту Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кубанский поставщик мороженого увеличил выработку на 50% по нацпроекту Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кубанский поставщик мороженого увеличил выработку на 50% по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Предприятие – поставщик цельномолочной продукции и мороженого - полгода внедряет бережливые технологии по нацпроекту «Производительность труда». В компании оптимизируют работу склада цельномолочной продукции.

Так, на предприятии ввели сборку заказов с помощью зонного параллельного отбора. Товар разделяют по камерам – в то же время каждый кладовщик собирает свою часть заказа. Кроме того, в алфавитном порядке определены места размещения товаров.

- В результате снизилось время протекания процесса почти на три часа, запасы готовой продукции сокращены на 10%, выработка увеличилась на 51%, - отметили в пресс-службе краевой администрации.