В Адыгее выплатят по 20 тысяч рублей прибывшим в регион жителям Херсонской области Фото: пресс-служба Правительства республики Адыгея

В Адыгее выплатят по 20 тысяч рублей прибывшим в регион жителям Херсонской области. Выделить средства на единовременную выплату поручил глава республики Мурат Кумпилов на планерном совещании Кабинета министров.

В настоящее время в Адыгее находятся более 500 человек, вынужденно прибывших из Херсонской области. Для них организован пункт временного размещения, а специалисты ведомств помогают с оформлением документов и принимают заявления на получение выплат. Так, одна из мер поддержки - республиканская выплата – составит по 20 тысяч рублей.

Кроме того, на заседании рассмотрели дополнительную меру поддержки мобилизованных. Жителей относят к льготникам для субсидирования по программе социальной газификации. Уточняется, что уже подано 26 заявок. Также внесены поправки в региональное законодательство – участники спецоперации освобождаются от уплаты транспортного налога.

- Сегодня приоритет нашей деятельности – поддержка участников СВО и переселенцев. Для этого делайте все максимально возможное. На уровне каждого муниципалитета структурируйте работу, чтобы не оставить без внимания ни одно обращение мобилизованных, добровольцев и их семей, отслеживайте выполнение этих задач, - отметил Мурат Кумпилов.