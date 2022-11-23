Мужчина успел повредить 11 автомобилей Фото из архива КП

В Краснодаре пьяный мужчина повредил камнем 11 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Так, 39-летний мужчина приехал в Краснодар из Свердловской области. Ночью он взял предмет, похожий на камень, и начал бить им машины. Автомобили стояли на парковке во дворе многоэтажки на проспекте Чекистов. Всего мужчину повредил 11 машин.

- Мужчину, на которого указал очевидец, задержали прибывшие росгвардейцы совместно с представителями частного охранного предприятия в квартале от места событий, - сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Позже нарушителя передали полиции для разбирательства.