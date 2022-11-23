Учреждение готово на 35% Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Школу на 1,5 тысячи мест на улице Байбакова в Краснодаре достроят в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Строительство школы начали в декабре 2021 года. Сейчас учреждение готово на 35%.

Трехэтажное здание разделят на шесть блоков, подготовят учебные классы, актовый зал на 800 мест с гримерной, костюмерной и инвентарной, спортзал, малый зал для собраний на 200 мест, столовую на 780 мест.

В учреждении также появятся музей, библиотека с читальным залом, издательским центром, медиатекой, терминалом для поиска книг и зоной для авторского чтения.

- Сейчас ведутся работы по бетонированию и кирпичной кладке, а также устройству инженерных сетей, - сообщил и.о. директора городского департамента строительства Александр Мадовский.