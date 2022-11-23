Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в новогодние праздники обеспечат безопасность жителей и гостей края. Вопрос антитеррористической и пожарной защищенности обсудили на координационном совещании.

- В этом году пришлось отказаться от масштабных развлекательных мероприятий. Но миллионы жителей и гостей края будут посещать места массового скопления. Важно создать безопасные условия нахождения на любой площадке. Также необходимо тесное межведомственное взаимодействие, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что общая работа всех ответственных ведомств показывает свою эффективность. Сейчас в Краснодарском крае выполняется комплекс мер для обеспечения правопорядка.