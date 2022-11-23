Названы районы Кубани с высокой смертностью детей в ДТП

На дорогах Кубани с начала года на погибло 29 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 детей погибли на дорогах Кубани с начала года. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал замначальника ГИБДД Краснодарского края Сергей Примаков.

- За десять месяцев текущего года отмечено снижение количества ДТП с участием детей до 16 лет, - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» замначальника ГИБДД Краснодарского края Сергей Примаков. – Снижение на 5, 3 процента. Всего аварий с детьми в крае произошло больше 600. 29 ребят в них, к сожалению, погибли. Сергей Примаков также назвал районы Кубани с высокой смертностью детей в ДТП.

- Наибольшее увеличение числа погибших детей зафиксировано на территории Краснодара, Тимашевского, Белореченского, Славянского и Гулькевичского районов, - сказал Примаков.

Всего на Кубани в 2022 году произошло 17 аварий с участием детей-пассажиров. И семь – с ребятами-пешеходами.