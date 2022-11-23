В Краснодаре в 2023 году откроют 10 новых школ и 16 детских садов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре в 2023 году откроют 30 социальных объектов. Заработает 10 новых школ, 16 детских садов, а также три спортивных объекта и детская поликлиника.

- В обжитых районах строят восемь соцобъектов. Там нет проблем с дорогами и тротуарами. Возле большей части остальных школ и садов обустраивают парковки. Также остановки и подъездные пути, - сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Уточняется, что все запланированные работы на объектах будут выполнены в установленное время.