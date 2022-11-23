Вениамин Кондратьев поручил создать единую информационную систему для подключения домов к инженерным сетям. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани создадут единую информационную систему для подключения новых домов к инженерным сетям. Такое поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Жестких мер требуют некачественные коммунальные услуги, а также завышение цен ресурсоснабжающими организациями. Для прекращения этого была создана рабочая группа по профилактике правонарушений в сфере ЖКХ, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что рабочая группа проанализировала более 1700 обращений. Они относились к сферам газо-, водо-, электро- и теплоснабжения.

Основной проблемой во всех сферах является отсутствие прозрачности в процедурах выдачи техусловий и заключения договоров техприсоединения. Для решения этого вопроса создадут единую информационную систему. В ней жители смогут в электронном виде оформлять заявки и получать договоры о техническом присоединении в личном кабинете.

Алгоритм внедрения единого ресурса будет проработан в течение месяца.