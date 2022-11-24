Узнали, где будут отключения света в Сочи 24 и 25 ноября 2022 года

В Сочи отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 24 и 25 ноября не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- 24 ноября свет отключат на улицах Белорусская, Ленина, Ворошиловградская, Блинова, Черновицкая, Форелевая, Просвещения, Гомельская. Также в переулках Белорусский, Хоститнский, Гомельский. На улицах Нагуляна, Рассвет, Восход, Блинова, Фабрициуса 33, Дагомысская, Пластунская, Целинная 28/21, Курортный проспект, Нагорная, Соколова, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также электроэнергии не будет в переулках Ахунский и Юбилейный, на улицах Механическая, Тихорецкая, Солоники, Джапаридзе, в СНТ «Зеленая поляна», СНТ «Лесная поляна-2», СНТ «Лесная поляна-3», в санатории «Электроника», СТ «Ветработник», СТ «Северный». В поселках Солоники, Мирный и ауле Лыготх.

25 ноября свет выключат на улицах Белорусская, Ленина, Ворошиловградская, Блинова, Черновицкая, Механическая, в переулках Белорусский, Хоститнский, Ахунский, Юбилейный, в санатории «Электроника». Также в селе Пластунка на улицах Джапаридзе, Виноградная, Кавказская, Леселидзе, СНТ «Победа», СТ «Ампер», Тельмана. В переулке Хлебозаводской 16, на улицах Джапаридзе, СТ «Ветработник», СТ «Северный»; Курортный проспект, Нагорная 23, 25, Соколова 12, 14. В поселке Солоники на улицах Тихорецкая и Солоники.