В Адыгее в 2023 году на развитие сельских территорий направят 1,3 млрд

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Адыгее в 2023 году на развитие сельских территорий направят 1,3 миллиардов рублей. Из них поддержка по государственной программе составит примерно 1,2 миллиардов рублей.

- Адыгея является активным участником программы Минсельхоза России «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря господдержке населенные пункты преображаются каждый год. Они решают свои наболевшие проблемы, - сообщил министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов.

Уточняется, что из выделенных денег 1,17 миллиардов рублей были направлены из средств федерального бюджета.

Планируется, что в Гиагинском и Кошехабльском районе в 2023 году реконструируют несколько участков региональных дорог. В Шовгеновском районе завершат строительство двух детских садов в поселках Зарево и Пшичо. В Майкопском районе откроют два спортивных комплекса, здание образовательного центра и две блочно-модульные котельные. Кроме того, реконструируют водопроводные сети и проложат ряд распределительных газопроводов низкого давления.