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НовостиОбщество24 ноября 2022 4:15

Погода в Адыгее 24 ноября 2022: небо затянут облака

В Адыгее 24 ноября температура воздуха повысится до +18 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 24 ноября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 24 ноября 2022

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 24 ноября 2022.

В Майкопе 24 ноября максимальная температура воздуха составит +18°C. Погода будет облачная, без осадков. Ветер восточный, 3 м/с. Ночью температура опустится до +6°C. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки также сохранится облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +17°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с. Ночью столбики термометра покажут +6°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.