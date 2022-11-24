Погода в Адыгее 24 ноября 2022: небо затянут облака

Узнали, какой будет погода в Адыгее 24 ноября 2022 Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 24 ноября 2022.

В Майкопе 24 ноября максимальная температура воздуха составит +18°C. Погода будет облачная, без осадков. Ветер восточный, 3 м/с. Ночью температура опустится до +6°C. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки также сохранится облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +17°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с. Ночью столбики термометра покажут +6°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.