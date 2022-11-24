Кубанские курорты планируют принять зимой почти 2,5 миллиона туристов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские курорты планируют принять зимой почти 2,5 миллиона туристов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на координационном совещании по обеспечению правопорядка регионе.

Отмечается, что турпоток в крае ожидается на уровне 2021 года. В декабре курорты готовятся принять почти 700 тысяч человек. А в новогодние праздники регион могут посетить более 370 гостей.

Всего на курортах подготавливают почти две тысячи средств размещения на 220 тысяч мест. Большинство крупных отелей готовят трансфер для гостей. Для туристов, проезжающих из Сочи в Анапу, Туапсе или Геленджик самостоятельно по пригородному сообщению, действует 69 рейсов. А с 15 декабря по 9 января увеличат количество пригородных поездов.

149 гостиниц и отелей более чем на 25 тысяч мест примут туристов в горном кластере. Для них откроют 66 канатных дорог, подъемников и 116 классифицированных трасс.

– На декабрь Черноморские курорты забронированы на 36%, в сами праздники – на 40%. Больше всего отдыхающих традиционно примет Сочи – порядка 270 тысяч человек, – отметил на совещании вице-губернатор Александр Руппель.

Уточняется, что при большой нагрузке на аэропорт Сочи в воздушной гавани откроют дополнительные пункты досмотра.