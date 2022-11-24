Почти 75 млн рублей курортного сбора направили на благоустройство в Геленджике Фото: пресс-служба администрации города-курорта

Почти 75 млн рублей курортного сбора направили на благоустройство в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На курорте создали несколько зон для детского и взрослого отдыха. Так, на набережной Геленджика открыли тематический сквер. Ранее здесь был пустырь. Специалисты оборудовали навес с качелями, скамейки, музыкальные инструменты и фонтан в форме трех балерин. В сквере уложили тротуарную плитку, рулонный газон и установили урны.

В Кабардинке подготавливают спортплощадку. Общественные территории благоустраивают в Архипо-Осиповке и Дивноморском. А по улице Ленина - на участке от улицы Луначарского до Центральной – установили 58 наружных фонарей.

- Во внутригородских округах на набережных смонтированы малые архитектурные формы. В Кабардинке - два цветущих розовых куста с подсветкой, в Архипо-Осиповке - деревья необычной формы, которые подсвечиваются в вечернее время, в Дивноморском - две скамейки необычной «О»-образной формы, - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.