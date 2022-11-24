Новый горнолыжный курорт «Лагонаки» увеличит турпоток в Адыгею до 1 млн человек

Создание нового экокурорта позволит увеличить приток туристов в республику до 1 млн человек. Фото: пресс-служба НАО "«Красная поляна»

В Адыгее к 2025 году запустят горнолыжный курорт «Лагонаки». Создание нового экокурорта позволит увеличить приток туристов в республику до 1 млн человек.

- Сложно переоценить появление такого курорта в Адыгее, поскольку горный кластер есть, а курорта горнолыжного нет, - рассказала заместитель руководителя Комитета по туризму и курортам республики Бэла Джаримова.

«Лагонаки» построят в стиле неошале. В создании будут применяться исключительно экологичные материалы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на курорте построят 36 километров трасс, а также 13 подъемников различного уровня. В его создание вложено 35 миллиардов рублей. Ожидается, что место станет притяжением туристов.