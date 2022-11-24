Прием жителей пройдет в поликлинике муниципалитета Фото: admkrai.krasnodar.ru

Врачи Краевой клинической больницы №2 примут жителей Тихорецкого района 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Специалисты прибудут в муниципалитет в рамках акции «ПРОдиабет». Прием жителей пройдет в местной поликлинике. Желающие смогут пройти осмотр и проконсультироваться с кардиологом, хирургом, неврологом, эндокринологом и окулистом.

Кроме того, врачи ККБ №2 проведут лекции о правильном питании и профилактике осложнений сахарного диабета.