Школьники Сочи получают ответы на письма от бойцов спецоперации

Некоторые бойцы СВО записали видео. Фото: администрация Сочи

Школьники из Сочи начали получать ответы на свои письма от бойцов спецоперации. Ребята писали слова поддержки и добрые пожелания. Всего было написано не менее 6000 писем. А накануне все школьники начали получать ответы со словами благодарности. Некоторые бойцы СВО записали видео.

- Каждый понедельник в школах проходят уроки «Разговор о важном». А учебная неделя начинается с гимна Российской Федерации, - отметила начальник управления по образованию и науки Ольга Медведева.

К слову, в школах проходит различные благотворительные ярмарки. Каждый класс приносит поделки, выпечку и сувениры. Ребята рассказывают о культуре и истории своей Родины.