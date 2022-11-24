Премьер-министр Белоруссии и губернатор Краснодарского края встретятся в Сочи

Головченко и Кондратьев примут участие в совместном осмотре электробуса

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 22 ноября начал посещать Иран, Сирию с официальными визитами. Руководитель белорусского Правительства планирует посетить и Россию.

В Сочи состоится визит премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. Он встретится с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Чиновники собираются подписать ряд официальных документов.

К слову, Головченко и Кондратьев примут участие в совместном осмотре электробуса, произведенного в Белоруссии.