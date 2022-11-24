Алина Загитова выступит в шоу «Аленький цветочек» в Сочи с 2 по 5 января

Алина Загитова исполнит роль Настеньки. Фото: Даниил ОПАРИН

В Сочи во время зимних каникул будет проходить шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». В главных ролях выступят олимпийские чемпионы Алина Загитова и Дмитрий Соловьев. Шоу пройдет на курорте с 2 по 5 января в дворце спорта «Айсберг».

- Мы надеемся, что встреча с героями нашего шоу не только пробудит в вас самые искренние, теплые чувства, но и наполнит вашу жизнь надеждой и уверенностью, что какие бы испытания нам ни пришлось пройти – все будет хорошо,- рассказала генпродюсер шоу Татьяна Навка.

Алина Загитова исполнит роль Настеньки, а Соловьев - Чудовища. Музыкальные партии будут озвучивать Григорий Лепс, Ани Лорак, Николай Басков, Александр Панайотов, Анита Цой, Филипп Киркоров и вокальная арт-группа SOPRANO Турецкого.