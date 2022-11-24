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НовостиОбщество24 ноября 2022 5:39

Учения по ликвидации ЧС прошли на тепловой электростанции в Сочи

Всего задействовали 12 ведомств, 16 единиц техники и около 100 человек
Ангелина НАЗАРЧУК
Специалисты выполнили свою работу слажено. Фото: администрация Сочи

Специалисты выполнили свою работу слажено. Фото: администрация Сочи

В Сочи прошли командно-штабные учения по ликвидации ЧС на тепловой электростанции. Мероприятие проводилось в канун высокого зимнего сезона.

- Проверили действия сил и средств городских спасательных служб, сотрудников предприятия при ликвидации ЧС, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Была придумана легенда. На одном из трансформаторов от замыкания произошел взрыв, начался пожар. Требовалась срочная эвакуация, были пострадавшие. Масштаб ЧС требовал привлечения оперативных служб города.

По словам мэра Сочи, все действия отточены. Специалисты выполнили свою работу слажено. Всего задействовали 12 ведомств, 16 единиц техники и около 100 человек.