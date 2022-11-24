Краснодарский край представляет продукцию пяти производств Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские предприятия представляют продукцию на международной выставке пищевой промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Выставка «UzProdExpo-2022» проходит с 23 по 25 ноября в Ташкенте. Краснодарский край представляет продукцию пяти производств. Предприятия, в частности, презентуют муку, специи, подсолнечное масло, технику для производства хлебобулочных изделий, кухонное и сельскохозяйственное оборудование.

- Узбекистан является активно развивающимся рынком. Качественные товары Краснодарского края всегда пользовались стабильным спросом в республике, а новые потребительские предпочтения, только способствуют укреплению сотрудничества кубанских и узбекских предпринимателей, - отметил директор Центра поддержки экспорта региона Роман Воротников.