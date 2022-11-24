Синоптики рассказали, что зима в Сочи будет холоднее

В этом сезоне зима будет снежной, что хорошо для лыжников и сноубордистов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи зимой 2022-2023 будет холоднее, чем в предшествующие годы. В первую очередь, это связано с аномальным теплом, которое наблюдалось в последнее время. Поэтому многие люди начинают удивляться холодной зиме на юге.

- Некоторые параметры будет немного ниже климатической нормы. Поэтому, в сравнении с прошедшими годами, будет холоднее, скорее, около нуля, - рассказали РИА Новости в региональном Гидрометцентре.

К слову, холодная погода может навредить экзотам. При морозах, возможно, пострадают австралийские эвкалипты, красивотычинники, саговники, пальмы финиковые, вашингтонии.

А вот руководство горнолыжных курортов только радуется низким температурам. В этом сезоне зима будет снежной, что хорошо для лыжников и сноубордистов.