Глэмпинг в Сочи представлен в формате «все включено». Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Россияне стали чаще выбирать глэмпинги в горах Сочи для отдыха. Они стали пользоваться популярностью у туристов этой осенью.

Глэмпинг в Сочи представлен в формате «все включено». Туристы отдыхают в горах, но при этом есть все необходимые условия. Такой формат сочетает в себе комфорт гостиничного номера и очарование близости к природе.

- В этой нише в России лидирует Краснодарский край, а именно — Сочи и Анапа, - отметили туроператоры.

В Сочи глэмпинг в среднем обойдется в 2000 рублей за ночь. А вот в Анапе цены выше - от 3500 рублей.