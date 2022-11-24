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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:19

Россияне стали чаще выбирать глэмпинги в горах Сочи

Глэмпинг в среднем стоит 2000 рублей за ночь
Ангелина НАЗАРЧУК
Глэмпинг в Сочи представлен в формате «все включено». Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Глэмпинг в Сочи представлен в формате «все включено». Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Россияне стали чаще выбирать глэмпинги в горах Сочи для отдыха. Они стали пользоваться популярностью у туристов этой осенью.

Глэмпинг в Сочи представлен в формате «все включено». Туристы отдыхают в горах, но при этом есть все необходимые условия. Такой формат сочетает в себе комфорт гостиничного номера и очарование близости к природе.

- В этой нише в России лидирует Краснодарский край, а именно — Сочи и Анапа, - отметили туроператоры.

В Сочи глэмпинг в среднем обойдется в 2000 рублей за ночь. А вот в Анапе цены выше - от 3500 рублей.