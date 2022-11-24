Вместо обещанных артистов перед зрителями выступили лишь клоун, жонглер и фокусник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На краснодарского владельца цирка завели дело в Хакасии из-за отсутствия в программе животных. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС республики.

Предприниматель из Краснодара привез в Хакассию цирковое представление. Программу рекламировали как «шоу нового поколения, меняющее стереотипы». Представления прошли 15 и 18 сентября в Абакане и Черногорске. Зрителям обещали выступление более десяти видов животных, воздушных гимнастов, эквилибристов, балета и хомяков-парашютистов.

Но вместо анонсированной программы на арену вышли лишь клоун, жонглер и фокусник. После увиденного зрители пожаловались в антимонопольную службу.

- Заявители вместо разрекламированного в буклете шоу и зверей увидели «трех мужчин, продемонстрировавших номера, ничего общего с цирком не имеющих» - сообщили в пресс-службе УФАС Хакассии.

Известно, что дело в отношении краснодарского предпринимателя рассмотрят 8 декабря. За ненадлежащую рекламу ему грозит от четырех до 20 тысяч рублей штрафа.