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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:46

В правительстве РФ назвали конгресс молодых ученых в Сочи ключевым событием года

Мероприятие пройдет с 1 по 3 декабря
Ангелина НАЗАРЧУК
На мероприятие приедут представили Казахстана, Белоруссии, Индии, Китая, Турции, Сирии, Египта, Мьянмы, Узбекистана.

На мероприятие приедут представили Казахстана, Белоруссии, Индии, Китая, Турции, Сирии, Египта, Мьянмы, Узбекистана.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи будет проходить второй Конгресс молодых ученых с 1 по 3 декабря. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко назвал мероприятие ключевым событием года.

Конгресс будет проходить в Парке науки и искусства «Сириус». На мероприятие приедут представили Казахстана, Белоруссии, Индии, Китая, Турции, Сирии, Египта, Мьянмы, Узбекистана.

- Десятилетие науки и технологий - время разработки и реализации принципиально новых решений. Ключевую роль в этом играют сообщества молодых исследователей, инженеров, технологических предпринимателей, - заявил Андрей Фурсенко.

К слову, участники конгресса будут обсуждать глобальные проблемы в сфере науки. Специалисты предложат возможности их решения. Ключевым вопросом встречи станут вызовы для научного мира России в настоящих условиях.