Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 7:05

В Адыгее переселенцам из Херсонской области единовременно выплатят по 20 тысяч рублей

В республику прибыло более 500 человек
Валерия ГОДОВНИКОВА
Власти Адыгеи обсудили меры поддержки переселенцев из Херсонской области и мобилизованных жителей республики. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Власти Адыгеи обсудили меры поддержки переселенцев из Херсонской области и мобилизованных жителей республики. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее оказывают помощь переселенцам из Херсонской области. Более чем 500 человек получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.

- Для помощи переселенцам из Херсонской области за каждым ПВР закреплены соцработники. Ведется работа по оформлению гражданства РФ, выдаче паспортов РФ, СНИЛС, а также по открытию лицевых счетов для перечисления средств и по предоставлению банковских карт, сим-карт, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Также в республике оказывают поддержку мобилизованным и их семьям. Военнослужащим предназначена выплата в размере 100 тысяч рублей. А их дети могут бесплатно посещать детсады и получать горячее питание в школах и колледжах.