Пять зимних пляжей подготовили в Новороссийске Фото: пресс-служба администрации города-героя

Пять зимних пляжей подготовили в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Так, на пляже «Нептун» установили уличную мебель, лежаки, беседки, бунгало и спортплощадку. На «Алексино» поставили скамейки, беседки и спортплощадку.

На центральном городском пляже учли условия для маломобильных граждан. Здесь также установили уличную мебель, лежаки и спортплощадку. На Суджукской Косе разместили скамейки, беседки и площадки, а в Широкой Балке – бунгало, уличную мебель, лежаки, беседки, спортивную зону и площадку для игры в волейбол.

- В период межсезонья демонтируются сезонные нестационарные объекты и проводится консервация объектов пляжной инфраструктуры. Эта работа ведется, чтобы избежать разрушительных последствий непогоды, - отметил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Напомним, всего в Краснодарском крае откроют 72 зимних пляжа.