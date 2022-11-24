Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани24 ноября 2022 7:13

Пять зимних пляжей подготовили в Новороссийске

Всего в крае откроют 72 территории для отдыха
Светлана ОВДЕЙ
Пять зимних пляжей подготовили в Новороссийске Фото: пресс-служба администрации города-героя

Пять зимних пляжей подготовили в Новороссийске Фото: пресс-служба администрации города-героя

Пять зимних пляжей подготовили в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Так, на пляже «Нептун» установили уличную мебель, лежаки, беседки, бунгало и спортплощадку. На «Алексино» поставили скамейки, беседки и спортплощадку.

На центральном городском пляже учли условия для маломобильных граждан. Здесь также установили уличную мебель, лежаки и спортплощадку. На Суджукской Косе разместили скамейки, беседки и площадки, а в Широкой Балке – бунгало, уличную мебель, лежаки, беседки, спортивную зону и площадку для игры в волейбол.

- В период межсезонья демонтируются сезонные нестационарные объекты и проводится консервация объектов пляжной инфраструктуры. Эта работа ведется, чтобы избежать разрушительных последствий непогоды, - отметил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Напомним, всего в Краснодарском крае откроют 72 зимних пляжа.