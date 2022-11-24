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НовостиОбщество24 ноября 2022 7:25

Капремонт автомобильного моста в Майкопском районе завершен на 95%

На ремонт мостовых сооружений в республике направили 169 млн рублей
Валерия ГОДОВНИКОВА
Работы на трех мостах в Адыгее завершены на 95%

Работы на трех мостах в Адыгее завершены на 95%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопском районе на автодороге Абадзехская - Новосвободная завершается капремонт моста. Работы на мостовом сооружении через реку Вонючку выполнены на 95%.

- Особое внимание при подготовке проектной документации по капремонту моста мы уделяли обеспечению безопасности дорожного движения, безопасности пешеходов, - рассказал начальник отдела строительства Адыгеи «УАД «Адыгеяавтдор» Павел Бахтин. - Для этого предусмотрены с обеих сторон моста пешеходные переходы с установкой металлического барьерного ограждения, а также композитных перильных ограждений. Все данные решения мостостроителями уже реализованы в срок и качественно.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на таком же уровне готовности в республике находятся еще два моста. Общая протяженность ремонтируемых объектов в республике достигает 75 погонных метров. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на эти цели направили 169 млн рублей.